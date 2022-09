Primeur: eerste bi-directioneel laadpunt van ons land geïnstalleerd in Wemmel: “Geeft energie aan auto én woning”

Watt’s Next, een bedrijf uit Bonheiden, plaatste vandaag het eerste bi-directionele laadpunt (Wallbox Quasar) bij Kris De Keersmaecker in Wemmel. “Iedereen is op zoek naar besparing en zelfvoorziening, deze batterij heeft heel wat voordelen en is ook de toekomst", zegt Kris. "De autobatterij wordt een soort van thuisbatterij die volstaat om het huis voor enkele dagen van energie te voorzien. Er rijden nu al 30.000 tot 35.000 elektrische wagens rond is ons land. Dat is een enorme batterijcapaciteit die we beter zouden kunnen benutten.”