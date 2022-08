Federale regering is het principieel eens over overwinstbelasting energiesector, maar geeft zichzelf maand om details uit te werken

De federale regering heeft een princiepsakkoord bereikt om de overwinsten bij alle energieproducten en -leveranciers te belasten. Hoe dat precies zal verlopen is nog niet helemaal beslist. Het is technisch een zeer complex dossier. De regering geeft zichzelf tot eind september voor de concrete uitwerking. Dan worden ook de begrotingsonderhandelingen gevoerd. Een werkgroep moet bepalen hoe hoog die overwinsten moeten zijn en hoe hoog de heffing of bijdrage zal zijn.

Wat zijn die overwinsten precies? Wel, de elektriciteitsprijs wordt internationaal bepaald. Wat bijzonder is aan de elektriciteitsmarkt is dat het niet de goedkoopste, maar de duurste producent is die de dagprijs bepaalt. Een deel van die elektriciteit wordt opgewekt met gascentrales. De gasprijs staat hoog, dus stijgt de prijs om die stroom te produceren.