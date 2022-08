Queen Elizabeth II breekt met traditie: nieuwe Britse premier wordt aangesteld in Schotland

Na het ontslag van Johnson zal de koningin dan Sunak of Truss ontvangen en officieel aanwijzen als nieuwe premier. Hij of zij wordt de 15e premier in de 70-jarige regeerperiode van Elizabeth II. De eerste die ze benoemde, was ene Winston Churchill, in 1951.

Na de ontmoeting met de Queen volgt traditiegetrouw een toespraak van de nieuwe premier voor Downing Street 10, de ambtswoning van de premier. Al zal die dus nu eerst uit Schotland moeten terugkeren.

De breuk met het verleden doet vragen rijzen in de Britse pers. Ten eerste of het wel zin heeft om de ontslagnemende en nieuwe premier zo ver te laten reizen, in tijden waarin zoveel te doen is over onnodige (vliegtuig)reizen. Maar de regeling zet ook de zwakke gezondheid van de Queen weer in de schijnwerpers.