"Geen woorden maar daden nodig" na Overlegcomité, en banken willen helpen "maar niet met zelfde instrumenten als tijdens coronacrisis"

Het Overlegcomité heeft volgens het Vlaams Belang "tot niets geleid". "Buiten de verlenging van de reeds bestaande maatregelen heeft men enkel maar intenties geuit, in de zin van 'we gaan samenwerken', 'we moeten er samen door' en 'we gaan praten met"", zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. "En men schuift de hete brij ook door naar de EU voor wat betreft de gasprijzen, maar zelf doet men niets."



Kamerfractievoorzitter Pas vindt dat het parlement het laken naar zich toe moet trekken en dat de Kamer niet tot 15 september kan wachten om opnieuw te vergaderen. Zij vraagt Kamervoorzitter Eliane Tillieux daarom in een brief om de Kamer vroeger te laten samenkomen. "De regering moet verduidelijking geven bij de besprekingen en de beslissingen van het Overlegcomité, en hierover in debat gaan", meent Pas.