Woningadviesloket Stekr in Rivierenland overspoeld met vragen over premies en leningen om woningen energiezuinig te maken

Het woning-energieloket Stekr van de intercommunale Rivierenland krijgt deze dagen veel meer vragen van inwoners over verbouwpremies en vooral over de nieuwe Vlaamse renteloze lening om woningen energiezuiniger te maken. "Vooral wat die lening betreft, zien we veel meer vragen. Het doelpubliek daarvan is ook groter geworden", zegt Jeroen Dillen van Stekr. "Ze willen weten of ze in aanmerking komen voor één van beide of voor beide, en hoeveel ze dan kunnen krijgen. We merken dat er veel interesse is om ze aan te vragen en werken uit te voeren."

Die verbouwlening kan je vanaf morgen aangaan bij de Vlaamse overheid. Het is een renteloze lening tot 60.000 euro, voor de laagste en de middeninkomens, die moet terugbetaald worden in maximaal 25 jaar.