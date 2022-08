Ook Russische toeristen zullen nu minder vlot een visum voor de EU krijgen, tenzij ze tegen de invasie van Oekraïne zijn

Kort na het begin van de Russische invasie van Oekraïne, eind februari, had de Europese Unie al beperkingen opgelegd aan sommige Russische regeringsfunctionarissen en zakenlui, waardoor die niet of moeilijker naar de Europese Unie kunnen reizen. Nu zal het ook voor gewone toeristen moeilijker worden om naar een of meer lidstaten te komen. De Europese Unie heeft een akkoord met Rusland over versoepelde voorwaarden voor het verlenen van een visum nu volledig opgeschort.



"Dit betekent dat het aantal nieuwe visa dat de lidstaten uitreiken aanzienlijk zal verminderen. Het proces zal moeilijker worden en langer duren", zei de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlandse beleid van de EU, de Spanjaard Josep Borrell. De vaste prijs van 35 euro voor de behandeling van een visumaanvraag en het engagement om binnen 10 kalenderdagen na de aanvraag een beslissing te nemen, vervallen.

Het aantal Russische toeristen was sowieso al fel geminderd, door het vliegverbod vanuit Rusland naar de Europese Unie. Maar met de auto of bus een landsgrens oversteken, kon wel nog. Vele Russen probeerden de voorbije maanden via Finland naar bijvoorbeeld Spanje of Griekenland te reizen.

Sinds midden juli is er een aanzienlijke toename van grensoverschrijdingen vanuit Rusland naar de Europese buurlanden. "Dit is een veiligheidsrisico geworden voor deze landen", stelde Borrell vast. "Bovendien zien we vele Russen reizen voor ontspanning en om te shoppen, alsof er geen oorlog woedt in Oekraïne. De lidstaten vonden dat het geen business as usual kon zijn."