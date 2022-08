Sauna-uitbater uit Edegem verwacht maatregelen van Overlegcomité: "Het is een must om ons te helpen" 

Net zoals andere bedrijven en sectoren roept ook de saunasector om hulp, door de stijgende energieprijzen. “Het is een must om geholpen te worden door het Overlegcomité”, zegt Erik Defillet, uitbater van Saunatopia in Edegem op Radio2 in Antwerpen. “Het leven wordt duurder en al onze kosten zijn hoger. Dat doorrekenen naar onze bezoekers is niet de beste optie. Als er geen hulp van de overheid komt, komen er drama’s op ons af deze winter.”