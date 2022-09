Sint-Jan Berchmansschool in Sint-Truiden start met kleuterklas voor 7 kinderen met autismespectrumstoornis (ASS)

Vanaf 1 september kunnen ook in de Sint-Jan Berchmansschool in Sint-Truiden kleuters met ASS terecht. In Limburg zijn er in de meeste gemeenten wel 1 of 2 basisscholen voor buitengewoon onderwijs, zoals de Sint-Jan Berchmansschool in Sint-Truiden. In totaal zijn het er 34 in de hele provincie. De scholen voor buitengewoon onderwijs zijn bedoeld voor kinderen die door de Centra voor Leerlingenbegeleiding worden doorverwezen omdat ze aangepast onderwijs nodig hebben. Dat kan gaan over een lichamelijke of geestelijke beperking, ernstige emotionele problemen, gedragsproblemen of ernstige leerstoornissen. De Vlaamse overheid deelt het buitengewoon onderwijs op in 9 types, volgens de beperking van de kinderen. Een van die types, type 9, is voor normaal begaafde kinderen die een autismespectrumstoornis (ASS ) hebben.