Slecht gesorteerd afval zorgt voor brand op het recyclagepark van Veurne

Rond 8u30 is vanmorgen brand ontstaan op het recyclagepark aan de Albert I laan in Veurne. Er was veel rook. Gelukkig valt de schade nog mee. De brandweer van de zone Westhoek was snel ter plaatse. Ondertussen was de mobiele persmachine, waar het vuur ontstaan was, ook al uit het halfopen gebouw verwijderd. Daardoor is er, behalve aan de persmachine zelf, amper schade. Er vielen ook geen gewonden.