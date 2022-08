Radiopresentator Sven Ornelis schreef als tiener een brief naar Gorbatsjov en kon hem ontmoeten: "Hij gaf me zo'n echte Russische kus"

De jonge Sven Ornelis, 15 toen, zat op het internaat en was zeer gefascineerd door wat er allemaal gebeurde in de Sovjet-Unie in die tijd, vertelt hij in het Radio 1-programma "Nieuwe feiten". Zo gefascineerd dat hij de Sovjetleider een brief schreef. In het Nederlands.



"Ik heb hem een brief geschreven om hem aan te moedigen en te zeggen dat de jeugd in de hele wereld achter hem stond." De redactie van "Panorama" raadde Ornelis aan om de brief naar de ambassade van de Sovjet-Unie te sturen. "Als ze het interessant vinden, zullen ze het wel vertalen en doorsturen, zeiden ze."