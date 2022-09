Na heisa over Frontnacht: openbare groepen op Telegram dwepen volop met Hitler

"Ik vergelijk het wel eens met bamboestengels", voegt criminoloog Christophe Busch, de directeur van het Hannah Arendt Instituut toe. Hij deed ook studies rond de Holocaust . "We hebben vaak de neiging om te reageren op wat er boven de waterlijn uitsteekt, zoals een event of een festival als Frontnacht. Maar wat er onder de waterlijn krioelt, zien we niet. En daar is natuurlijk een groot netwerk aan het ontstaan waar radicale ideeën razendsnel worden verspreid."

"Daarnaast zie je ook dat jongeren, die daarom niet altijd met politiek bezig zijn, wel door die visuele cultuur van foto's, video's en hele documentaires worden aangetrokken, vaak in combinatie met een zekere 'camaraderie' en de nood die we allemaal hebben om bij een groep te horen. En dat maakt het gevaarlijk. We zien opnieuw een 'mainstreaming' zoals in de jaren 90."