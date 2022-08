Terras van café La Casita is te kleurrijk volgens stad Brugge

Op de Facebookpagina (zie hieronder) van het café La Casita in het historische centrum van Brugge doet de eigenaar het verhaal over het terras uit de doeken. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) bevestigt het nieuws aan Radio2 en zegt dat hij de ontgoocheling van de eigenaar begrijpt maar dat de wetgeving moet toegepast worden. Het terras met groene, rode, gele en blauwe stoelen staat er al twee jaar maar recent heeft de stad beslist dat het niet meer mag omdat het niet conform de kleurenregels is.

Er zijn vijf kleuren die wel zijn toegestaan, hoofdzakelijk ecru en beigetinten. Het terras staat er al twee jaar en dat zonder problemen. Uitbaatster Nina Corty begrijpt de wetgeving, maar vindt het toch jammer: "We kregen de keuze om een nieuw meubilair aan te kopen of de stoeltjes te schilderen. We gaan ze uiteindelijk schilderen. We vinden de wetgeving een beetje gedateerd. Kleur in de straat vinden wij tof, we zijn ook een latin vibe cafeetje en die kleuren passen daar wel bij. Het is een jammerlijke zaak maar we gaan proberen om met onze glimlach kleur in de straat te houden."

Het café krijgt nu tot 23 september de tijd om de stoeltjes in de juiste kleuren te schilderen. Als dat niet gebeurt, zal het terras in beslag worden genomen.