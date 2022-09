Topzomer voor Limburgse fietstoerisme: tellers op het fietsroutenetwerk registreerden 1,3 miljoen fietsers

Waar de zomer van 2021 alle records brak voor logies in Limburg met een gemiddelde bezetting van 75 procent, zitten de cijfers van deze zomer daar een beetje onder met ongeveer 70 procent. Dat cijfer is goed voor bijna 1,5 miljoen overnachtingen. Igor Philtjens: "De gestegen populariteit van Limburg als bestemming is daar een belangrijke factor in. Het goede weer in de zomermaanden uiteraard ook. Verder zien we stilaan een terugkeer van de Duitse en Nederlandse gasten, maar nog niet volledig. Ook zij zullen naar verwachting hun eigen land terug hebben herontdekt, net zoals de Vlamingen."



Alle logiesvormen doen het goed. Hotels zitten in lijn met het vorige recordjaar. De jeugdlogies zien de cijfers zelfs stijgen, met in juli een bezettingsgraad van maar liefst 94 procent. De bezettingsgraad van vakantiewoningen en B&B’s daalde weer naar het pre-corona-niveau. De vakantieparken blijven ongeveer status quo.