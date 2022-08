Amerikaanse ex-president Trump hield geheime documenten "mogelijk verborgen" in zijn resort in Florida, zegt ministerie van Justitie 

Maar volgens het ministerie van Justitie namen Trump en zijn entourage niet alleen geheime documenten mee uit het Witte Huis, het lijkt er volgens het ministerie ook op dat ze die documenten verborgen hielden voor de politie. Zo zou een advocaat van Trump de FBI in juni uitdrukkelijk verboden hebben om in een aantal dozen in een opslagruimte in zijn privéwoning te kijken.

Dat staat allemaal te lezen in een document van meer dan 50 bladzijden dat het ministerie indiende tijdens een hoorzitting over het verzoek van Trump om een zogenoemde special master aan te stellen in het onderzoek naar de geheime documenten. Zo'n deskundige moet bepalen welke documenten de FBI en het Amerikaanse gerecht kunnen doorlichten of bestuderen. De zitting over het verzoek van de ex-president vindt morgen plaats.