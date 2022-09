"Gewetensprobleem": ook politici die vergunningen tekenen voor stortplaatsen, kennen gezondheidsrisico’s niet

“Elk jaar behandelen we zo’n 1.200 vergunningsdossiers. Maar om dat wat te illustreren: op onze dienst vergunningen werken 15 mensen. Dat is dus een heel hoge werklast”, zegt Vanlerberghe. “Volgens de Vlaamse wetgeving moeten we ook advies vragen over die vergunningen bij zo’n 12 à 13 instanties. Daarbij ook het Agentschap Zorg en Gezondheid.”

En daar knelt het schoentje. “We zien dat het aantal adviezen dat we krijgen stelselmatig terugloopt”, zegt Vanlerberghe. Er wordt nog ongeveer in de helft van de gevallen een advies verleent, schat hij in. “Dat is volgens mij een bewuste keuze van de administratie, gesteund door de minister. Het geld gaat naar andere dingen.” Concreet betekent dit dat de provincie vaak geen beoordeling krijgt van de gezondheidsrisico’s voor ze een omgevingsvergunning ondertekent.