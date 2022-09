Vernieuwing Grote Ring in Hasselt en kruispunt met de Kempische Steenweg bijna afgerond

Het wegdek van de Grote Ring vanaf de brug over de kanaalkom tot aan de Elfde-Liniestraat in asfalt werd vernieuwd. Daarnaast werden de voorsorteerstroken van de Grote Ring naar de Kempische brug geoptimaliseerd. De meest linkse afslagstrook van de binnenring is nu ruim 100 meter langer.

De rechtsafslagstrook op de binnenring wordt een combinatie om rechtdoor de Grote Ring te vervolgen of rechtsaf te slaan naar het centrum. Zo is er ruimte gecreëerd voor een 3de linksafslagstrook van de binnenring richting Zonhoven. Deze drie linksafslagstroken zijn wel pas beschikbaar als de verhoging van de Kempische Brug door De Vlaamse Waterweg ook klaar is.

Op de buitenring krijgt het verkeer een 2de rechtsafslagstrook naar de Kempische Brug. Verkeer op deze twee afslagstroken verloopt straks conflictvrij onder de nieuwe intelligente verkeerslichtenregeling van het hele kruispunt. Maar ook die worden pas in dienst gesteld als de werken van De Vlaamse Waterweg zijn afgerond.