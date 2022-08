Voka Mechelen-Kempen: "1 op de 3 bedrijven zal productie verminderen of stopzetten, als energieprijzen nog stijgen"

Dat zal ook gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. "Bedrijven zullen er alles aan doen om hun mensen te houden, maar uit onze bevraging blijkt toch dat 1 op de 5 bedrijven vreest aan het personeelsbestand te moeten raken", zegt woordvoerder Wim Brillouet. "Daarom vragen we om het systeem van tijdelijke werkloosheid, zoals we het kenden uit de coronacrisis, opnieuw in te voeren. Dat is echt wel een must. Op die manier kunnen bedrijven sneller en vlotter tijdelijke werkloosheid aanvragen voor hun personeel."

Daarnaast heeft Voka Mechelen-Kempen nog enkele concrete vragen aan het Overlegcomité. "We vragen ook gerichte steun voor bedrijven die hun energiefacturen minstens hebben zien verdubbelen ten opzichte van vorig jaar. En ons land zou toch ook echt op Europees niveau iets moeten doen om die gas- en elektriciteitsprijzen onder controle te krijgen."