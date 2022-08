"Terug naar school"-stress? Met deze tips maak je het je kind(eren) en jezelf een pak makkelijker

Toch hoef je als ouder niet meteen gealarmeerd te zijn wanneer je kind meer stress heeft bij de start van het nieuwe schooljaar.

"Kinderen die leren over emoties praten, zullen daar dan wel over praten. Watchful waiting (waakzaam wachten) is hier belangrijk, de vinger even aan de pols houden. Het is normaal dat ze het in de eerste periode lastiger hebben, onhandelbaar en moe zijn. Kijk het even aan. Blijf nabij, ga met je kind in gesprek, zeg bijvoorbeeld: het is ok om thuis te ontploffen."