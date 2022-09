"Quiet quitting" boomt op TikTok: jonge werknemers weigeren meer en beter te doen op het werk

Of quiet quitting hier ook al ingang heeft gevonden, is moeilijk vast te stellen. Vlaamse TikTokkers lijken er alvast niet mee bezig te zijn. "The great resignation hebben we hier niet gehad", zegt professor Ans De Vos van de Antwerp Management School. "Uit cijfers blijkt dat mensen hier niet massaal ontslag genomen hebben de afgelopen twee jaar. Maar quiet quitting is iets wat onder de waterlijn gebeurt en is dus heel moeilijk te meten."