Welkom terug in Midden-Aarde: wat moet je weten over peperdure TV-reeks "The rings of power"?

Er lopen veel sterke vrouwen rond in "The rings of power". Galadriel is een koene elfenridder; er is ook de dappere kruidenvrouw Bronwyn bij de mensen, de goedlachse zwarte dwergenprinses Disa of de onweerstaanbare Nori Brandyfoot, het nieuwsgierig aagje onder de harfoots.

Diversiteit in Midden-Aarde was er altijd al, met al die verschillende volkeren. Voor het eerst zijn elfen, dwergen, mensen of harfoots ook gespeeld door acteurs van kleur. De verhalen van Tolkien, diep geworteld in allerlei Europese legendes, worden hierdoor naar de globale 21e eeuw en naar een nieuwe generatie gekatapulteerd. Maar er zijn ook tegenstanders die de nieuwe personages en interpretaties te "woke" vinden.