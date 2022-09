West-Vlaamse brouwerij De Ranke gaat de bieren van brouwerij Kerkom brouwen en verdelen

"Kleine brouwers kennen mekaar", zo begint Nino Bacelle van de Ranke het verhaal van de nieuwe samenwerking: "Ik had Marc en Marina al veel gezien in de VS en Italië op bierfestivals, en we hadden veel appreciatie voor mekaar. Je kent dat, Limburgers en West-Vlamingen zijn zo een beetje van hetzelfde profiel, mensen die van niet te hoog roepen, maar wel de goede dingen kennen, en we hadden veel sympathie voor mekaar en de brouwerijen."

En nu de brouwerij van Kerkom het de laatste jaren echt moeilijk heeft, komt de helpende hand uit Wevelgem. "Ik zou het spijtig vinden dat Kerkom verdwijnt", zegt Nino, "het is één van de weinige kleine brouwerijen met zo een geschiedenis, het is nog de originele vierkantshoeve. Het is daar ook een prachtige streek, tussen de fruitbomen. "

En dus zijn Marc en Nino tot een overeenkomst gekomen. Nino Bacelle: "Doordat we mekaar kenden en hij bij mij al een paar keer bier had laten brouwen, zijn we nu tot dit resultaat gekomen: ik zal helpen opstarten zodat er weer een brouwerij is, en het voordeel voor ons is dat we de bieren van Kerkom kunnen verdelen in de rest van het land en het buitenland."