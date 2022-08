Zestiger uit Sint-Pieters-Leeuw veroordeeld voor misbruik 10-jarige kleindochter

Kort nadat de man scheidde van zijn echtgenote, vertelde de 10-jarige kleindochter van zijn ex-vrouw dat ze verschillende keren was aangerand door de zestiger. De beklaagde raakte haar een eerste keer aan toen ze samen een nachtje doorbrachten in een tent in de tuin. Nadien randde hij het kind meermaals aan in zijn tuinhuisje. De vader van het meisje en de grootmoeder stapten naar de politie van de zone Zennevallei (Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw), waarop het parket van Halle-Vilvoorde een gerechtelijk onderzoek opende.

Volgens een gerechtsdeskundige zijn de verklaringen van het slachtoffer geloofwaardig. Daarenboven werd de man begin jaren 2000 ook al veroordeeld voor de aanranding van drie minderjarige meisjes. De beklaagde ontkende de feiten ten stelligste, maar de rechtbank hechtte weinig geloof aan zijn uitleg.

De zestiger kreeg woensdag 4 jaar cel opgelegd, waarvan de helft met uitstel onder voorwaarden. Zo moet de man uit de buurt van het slachtoffer blijven en mag hij geen contact meer hebben met minderjarigen. Daarnaast moet hij zich ook psychologisch laten begeleiden en wordt hij ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van 5 jaar, zodat hij verder kan worden opgevolgd. “Dit zijn zeer ernstige feiten”, sprak de rechter hem toe tijdens het voorlezen van het vonnis. “Het moet stoppen.”