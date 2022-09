Zomer (bijna) voorbij, drukte nog niet voor verhuurder van feesttenten in Rumst: "Iedereen wil feesten inhalen"

Hij merkt ook dat er evenementen en feesten nu soms groter worden. "Daar worden nu soms extra VIP's uitgenodigd en meer tenten gezet voor de gelegenheid. Neem nu de jumping in Zandhoven. In plaats van een gewone tent wordt er nu een dubbeldeks tent gezet voor meer VIP's. En in plaats van 1 feestje worden er 3 georganiseerd."

Maar ook gewone mensen willen grootser feesten. "We zien nu ook uitzonderlijk veel particuliere klanten. Die hadden we veel minder voor corona. Die willen nu dus ook wat extra doen. We zullen pas beginnen uit te bollen in oktober. Maar tussen Kerst en Nieuwjaar is er dan weer de jumping in Mechelen."