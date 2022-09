Zwemverbod door blauwalg in De Ster in Sint-Niklaas: "Veel schoolactiviteiten dreigen in het water te vallen"

Veel scholen in het Waasland plannen elk jaar tijdens de maand september activiteiten in recreatiedomein De Ster. Het is nu de vraag of die activiteiten dit jaar door kunnen gaan. "Het gaat daarbij niet alleen over zwemactiviteiten. Er staan ook enkele SUP- en windsurfinitiaties op de planning. Ook daarbij kunnen leerlingen in contact komen met het water", geeft veiligheidsverantwoordelijke Franky Leyssens aan.