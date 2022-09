3 Gentse dakloze gezinnen krijgen tijdelijk onderdak in houten woonboxen

Volgend jaar krijgen 3 dakloze gezinnen in Gent tijdelijk onderdak in houten woonboxen, te vergelijken met containers. De gezinnen kunnen er verblijven in afwachting van een permanente woning. Het initiatief komt van sociale organisatie SAAMO. De woonboxen in hout moeten in een overdekte plaats staan. Ze kunnen ook gebruikt worden voor tijdelijke kunstprojecten, horeca of jeugdprojecten.