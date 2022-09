Aantal fietsongelukken in Deinze in 10 jaar tijd fors gedaald, onder meer dankzij "car free hour" bij start en einde van scholen

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) is trots dat de maatregelen die de stad heeft genomen vruchten afwerpen. "We zijn een scholenstad, we hebben in het verre verleden veel ongevallen gehad, het was een kernpunt om op in te zetten. We hebben veel maatregelen genomen en de maatregel die er bovenuit springt is het "car free hour" in de Tolpoortstraat, de hoofdstraat van Deinze. Die maatregel werd op proef ingevoerd vorig jaar.