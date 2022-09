Hoe Overlegcomité volgens politicoloog Carl Devos uitdraaide op "ontgoocheling": "Hopelijk herpakt politiek zich"

Zeggen dat de energieprijzen door het dak gaan, is een open deur intrappen. Bijna dag na dag breken we ergens wel een record. Maar, zo vraagt politicoloog Carl Devos zich af: "Waar was de politiek?".

"Er werd geschermd met grote zware woorden "we zitten in een oorlogssituatie" of "dit is onhoudbaar", maar dat was al lang aan de gang. De mensen hebben zich de hele zomer druk gemaakt over de herfst en de winter. En waar waren de politici? Bij veel mensen leefde het idee dat de politiek tijdens de zomer, toen de prijzen al ontploften, op haar lauweren aan het rusten was. Er waren weinig woorden, weinig acties. De bevolking bleef verweesd achter en je zag of hoorde de politiek niet."