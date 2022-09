Nieuwe techniek om te vaccineren en bruikleen vanuit Nederland: 6.000 mensen extra kunnen apenpokkenvaccin krijgen

De vaccinatie tegen het apenpokkenvirus in ons land schakelt een versnelling hoger: in totaal zullen nu 6.000 mensen extra gevaccineerd kunnen worden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Vandenbroucke (Vooruit) bekendgemaakt in "De ochtend". Hoe dat komt? Omdat er een nieuwe techniek gebruik wordt om vaccins toe te dienen én omdat we een bruikleen van 1.500 vaccins uit Nederland krijgen.