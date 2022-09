Autoverkoop voor het eerst in 15 maanden gestegen in België

Na veertien maanden van dalende autoverkoop is het aantal nieuw ingeschreven personenwagens vorige maand met 7 procent gestegen ten opzichte van augustus 2021 tot 28.917 bolides.

Voor de eerste acht maanden van het jaar is er nog steeds sprake van een daling op jaarbasis: -12,7 procent tot 250.465 personenwagens. "Ook wanneer de inschrijvingen van augustus de terugval van de eerste zeven maanden enigszins hebben verminderd, blijft de markt voor personenwagens onder druk staan door vertraagde leveringen", klinkt de uitleg.

Ten opzichte van het maandcijfer van augustus 2019, voor de uitbraak van de coronasaga, ging het vorige maand om 19.019 wagens minder.

Volkswagen was vorige maand het populairste merk, met 2.979 wagens of net geen 9 procent meer dan een jaar eerder. Dat leverde het merk 10,3 procent marktaandeel op. BMW is de nummer twee met 2.922 wagens, na een daling met zowat 1,1 procent. Mercedes tekende ruim 50 procent groei op tot 2.767 personenwagens.

De markt voor lichte bedrijfsvoertuigen bleef vorige maand dalen: -10,8 procent tot 4.584. Voor de periode januari-augustus is er zelfs sprake van een daling met 26,1 procent voor de bestelwagens op jaarbasis. De verkoop van trucks (16 ton en zwaarder) steeg in augustus met 16,4 procent, voor de eerste acht maanden is dat plus 6,2 procent.