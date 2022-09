Baby overlijdt bij onthaalouder in Eernegem, wellicht tragisch ongeval

Het gaat om een jongetje van 8 maanden oud. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het kindje was levensloos gevonden. Er werd meteen een reanimatie gestart tot de MUG er was. Maar alle hulp kwam te laat. Na het overlijden werden de politie en het parket verwittigd. Het gerecht voert nu verder onderzoek.

Ook burgemeester Lieven Cobbaert van Ichtegem (Liberaal 2018) werd op de hoogte gebracht. "Ik kan me niet uitspreken over wat er gebeurd is want het onderzoek loopt nog. Dit is in elk geval een drama. Mijn medeleven gaat uit naar de ouders en familie van het kindje en alle andere betrokkenen", zegt hij.

Het kinderopvangnetwerk Ferm zegt dat de onthaalouder uit Eernegem al 14 jaar aan de slag is. Voorlopig worden er geen kinderen opgevangen in de crèche. "We bekijken dag per dag wanneer de crèche weer open kan. Maar nu gaat onze aandacht vooral naar de betrokkenen."