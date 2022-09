Beluister podcast "Het kwartier": kan de EU onze energiefactuur verlagen? Is deepfake fun of gevaarlijk?

België verwacht net als een aantal andere lidstaten dat Europa met een oplossing komt om de energiefactuur te verlagen. Kan de EU die verwachting inlossen? In "America's got talent" haalt een Belg de finale met gemanipuleerde beelden van de juryleden. Die maakt hij met artificiële intelligentie. Zal die technologie evolueren naar een nieuwe vorm van entertainment of gaan deepfake beelden leiden tot een golf van fake news? Tot slot hoor je wat in het langverwachte VN-rapport over de Oeigoeren in China staat en waarom dat belangrijk is.