Benzineprijs zakt tot bijna 1,7 euro per liter, accijnsverhoging komt dichterbij

Gisteren riepen de Belgische pomphouders de regering nog op om de accijnzen verder te verlagen, nu Frankrijk de tijdelijke korting op de accijnzen heeft verhoogd tot 30 eurocent per liter én leverancier TotalEnergies er nog 20 eurocent korting bovenop doet. Ze vrezen 'tanktoerisme' in hun nadeel in de grensstreek.



De brandstofprijzen zijn al maandenlang torenhoog, wegens de economische heropleving na de coronacrisis en de Russische invasie van Oekraïne eind februari. Diesel piekte midden maart op 2,286 euro per liter, in juni bereikten benzine 95 en 98 met 2,155 en 2,402 euro per liter recordstanden.