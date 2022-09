Beperkte beschikbaarheid van Mikado- en Petit Ecolier-koekjes door salmonellabesmetting bij Barry Callebaut

"Het manueel reinigen van de productielijn van Mikado- en Petit Ecolier-koekjes kan enkele weken in beslag nemen en dus liggen de leveringen stil", zegt woordvoerster Annick Verdegem van Mondelez aan het Franse persagentschap AFP. Mondelez beschikt nog over een beperkte voorraad van Mikado en Petot Ecolier.

De Pim's koekjes voor de Belgische markt worden dan weer in Herentals geproduceerd en dus zijn die niet getroffen door de productiestop in Frankrijk. "Maar de fabriek in Herentals kan niet op volle kracht draaien, omdat de bevoorrading van chocolade door Barry Callebaut nog niet helemaal op punt staat." De consument kan dit dus merken in de winkel.

Barry Callebaut moest eind juni zijn fabriek in Wieze stilleggen na de ontdekking van salmonella in een productielot. Het bedrijf levert aan onder meer Neuhaus, The Belgian Chocolate Group, Guylian en Mondelez. Begin augustus werd de productie in Wieze gedeeltelijk heropgestart.