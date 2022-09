Vier bermbranden op één dag in regio Ieper, grootste langs A19 autosnelweg

Langs de A19 in Zonnebeke brak rond 15 uur richting Ieper brand uit op de rechterberm. Het gras stond over een afstand van zo’n 200 tot 300 meter in brand. Er was even angst dat het vuur naar het Polygoonbos in de buurt zou overslaan, maar dat werd vermeden. De rook zorgde voor hinder voor het verkeer op de autosnelweg.