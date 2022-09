Brandweer Noord-Limburg bedankt buurtbewoners in Peer voor hulp: “Minste wat we konden doen”

Op zondag 14 augustus brak er een grote brand uit in enkele stallen van een boerderij in Peer. Tientallen dieren kwamen om en pas dinsdag was de brand helemaal gedoofd. “Op die bewuste zondag was het snikheet en onze manschappen vonden geen schaduw om even uit te rusten”, zegt Bart Gielen van de brandweer. “De buurtbewoners hebben ons toen spontaan hun terras met schaduw aangeboden en ze zorgden ook voor frisse drankjes.”