Brandweer redt zeug van 180 kilo uit ingestorte mestkelder in Bovekerke

Een landbouwer uit de Middelstraat in Bovekerke merkte woensdagavond dat de roostering in een varkensstal was ingestort. In de stal zaten vier varkens. Eén varken donderde naar beneden in de mestkelder want daar was de vloer volledig weggezakt. Drie andere varkens konden op de verzakte vloer blijven staan en vielen niet in de kelder.