Brandweerzone Zuid-West Limburg onderneemt derde poging om hoornaarsnest te verdelgen in Lummen

Het nest van de Aziatische hoornaar in Lummen hangt op 32 meter hoogte, en het gebied waar het nest hangt is erg moerassig. Daardoor kan de ladderwagen van de brandweer niet gebruikt worden. Twee eerdere pogingen om het nest te verdelgen, mislukten. De nieuwe poging moest voor half september gebeuren want dan vliegen koninginnen uit om zich voort te planten.

Voor de derde poging werkte de brandweer van Zuid-West Limburg samen met de brandweer van Leuven. Samen maakten ze een langere lans om het gif in het nest te kunnen spuiten. Verschillende stukken lans werden aan elkaar vastgemaakt en er werd een camera op geplaatst. Het geheel werd dan met touwen tot aan het nest gebracht om er gif in te spuiten. Of de poging gelukt is, moet nog blijken. Aziatische hoornaars zijn een bedreiging voor onze bijen en moeten daarom van Europa bestreden worden.