CHECK - Het verhaal achter de foto uit 1988 van Ronald Reagan en (een dubbelganger van) Vladimir Poetin

Op Instagram legt fotograaf Pete Souza uit dat hij de foto in 1993 publiceerde in een overzichtsboek van zijn jaren als Reagans fotograaf. Tien jaar later ontving hij een brief van iemand die beweerde dat de blonde man met camera in werkelijkheid Vladimir Poetin zou zijn.



Poetin werkte anno 1988 als geheim agent voor de KGB, de inlichtingendienst van de Sovjetunie. Hij zou daarom, zo luidt de hypothese, op het Rode Plein aanwezig geweest zijn om een oogje in het zeil te houden. Souza liet de kwestie indertijd onderzoeken, maar niemand kon hem bevestigen of ontkennen dat het om Poetin ging.



Toen Souza in januari 2009 echter aangesteld werd als fotograaf van president Barack Obama, vertelde hij het verhaal over de foto van Reagan en Poetin tijdens een radio-interview op de Amerikaanse zender NPR. Toen klonk de fotograaf overtuigd dat hij écht de jonge Poetin had gefotografeerd. Hij herinnerde zich ook hoe een agent van de Secret Service - de dienst die verantwoordelijk is voor het beveiligen van de Amerikaanse president en andere prominenten - hem had verteld dat alle burgers op het plein eigenlijk "KGB-families" waren.



Kan het kloppen dat Vladimir Poetin toen undercover rondliep op het Rode Plein?