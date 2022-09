De Britse premier Boris Johnson wil "voluit nucleair gaan" in pleidooi voor kernenergie, maar zijn opvolger beslist

Sizewell C is overigens een project van de Franse energiegroep EDF (Electricité de France). De nieuwe kernreactor zou in totaal 20 miljard pond kosten. De reactor zou 60 jaar lang werken en stroom produceren voor zes miljoen gezinnen in het VK. De reactor komt naast de bestaande reactor Sizewell B die nu voluit werkt en een oudere centrale die intussen stilgelegd is. Steeds meer landen zien opnieuw brood in kernenergie als alternatief voor onzekere aardgasleveringen vanuit landen als Rusland en de strijd tegen de klimaatverandering.