Delhaize snijdt in klantenkaartkorting

Delhaize lanceerde twee jaar geleden een getrouwheidsprogramma waaraan kortingen tot 15 procent op alle producten met Nutri-Score A en B verbonden waren. De keten heeft het systeem nu op basis van klantenreacties "geoptimaliseerd en vereenvoudigd", zegt woordvoerder Roel Dekelver.

Tot nu toe kreeg elk lid van het Superplus-programma 5 procent korting op de producten met Nutri-Score A en B. Wie voor meer dan 200 euro kocht in een maand, kreeg in de volgende maand 10 procent korting op diezelfde producten. Wie voor minstens 500 euro kocht, kreeg zelfs 15 procent korting.

In sommige gevallen wordt het systeem minder voordelig. De vereenvoudiging vanaf oktober houdt in dat wie in een maand tijd minder dan 99 euro koopt bij Delhaize, geen korting meer krijgt. Klanten die die drempel wel halen, zullen de maand erna 10 procent korting krijgen op bepaalde producten. De korting van 15 procent voor de trouwste klanten verdwijnt.

De korting zal voortaan enkel nog gelden op gezonde producten met Nutri-Score A en B uit de versafdeling, zoals brood, zuivel, vlees, fruit en groenten. Onder meer op diepvriesproducten, flessen water en frisdranken zonder suiker geeft Delhaize de korting niet langer.

De supermarktketen schrapt wel de limiet op het totale kortingbedrag. Tot nu toe kon maar 30 euro per maand korting worden toegekend. Om die drempel te overschrijden, moet een klant voor minstens 300 euro van de in aanmerking komende producten met A of B-label kopen in dezelfde maand.