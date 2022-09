Directeur Inspirocollege Houthalen-Helchteren: "Help! Geen leerkrachten!" 

"Vanochtend is niemand van de leerkrachten komen opdagen", zegt directeur Tom Verheyen. "Het lerarentekort is een probleem dat alsmaar groter wordt. We zijn in mei al begonnen met onze zoektocht naar nieuwe leerkrachten om onze vacatures in te vullen. Voor de laatste is pas op 31 augustus iemand gevonden, gisteren dus. Maar vanochtend stond ik hier toch alleen. Ik had geen idee waar de leerkrachten bleven", lacht directeur Tom Verheyen.