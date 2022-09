Drie appartementen onbewoonbaar door felle brand in Brussel

Het vuur brak woensdagavond kort na 23.00 uur uit op het terras van een appartement op de derde verdieping. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het om een uitermate felle brand te gaan die zich aan het uitbreiden was naar het terras ernaast en dat erboven.

De Brusselse politie hielp bij het evacueren van de bewoners. De bewoners, die allemaal ongedeerd bleven, werden opgevangen in een zaal van een nabijgelegen hotel, terwijl de brandweer het vuur te lijf ging. De brand kon probleemloos geblust worden, maar drie appartementen zijn minstens tijdelijk onbewoonbaar. Zowel de balustrades als de vloer van de terrassen zijn vernield en in de woningen zelf is er ook rook- en warmteschade. De handelszaken op het gelijkvloers konden gevrijwaard blijven.