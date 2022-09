Droogtecommissie stelt extra maatregelen in het vooruitzicht: "In slechtste scenario bereiken we volgende week kritiek punt" 

"De situatie is heel extreem", vult hydroloog Patrick Willems (KU Leuven) aan. "We zien dat de debieten langs de Maas, de Leie en de Bovenschelde - allemaal heel cruciaal voor de bevoorrading van water in Vlaanderen - heel laag staan. Op dit ogenblik is de situatie nog net onder controle, maar er wordt de komende weken nog altijd heel weinig regen voorspeld."

De voorspelde neerslag van de komende dagen zal de watervoorraden ook niet significant herstellen, klinkt het. De Droogtecommissie heeft daarom aan de Vlaamse Waterweg, het agentschap dat de bevaarbare waterlopen beheert, een mandaat gegeven om een "cascade aan maatregelen" te nemen als de waterstand een kritisch peil heeft bereikt.

Het gaat dan in de eerste plaats om scheepvaartbeperkingen. Schepen zullen bijvoorbeeld minder zwaar geladen mogen zijn zodat ze minder diep in het water liggen. Een volgende stap is dat landbouw en industrie gefaseerd minder water zullen mogen afnemen. En ook drinkwaterproducent Waterlink zal op een bepaald punt minder water kunnen innemen van het Albertkanaal. De drinkwatervoorziening is wel verzekerd, Waterlink zal dan overschakelen op spaarbekkens.