Eerste trajectcontroles in Bilzen vanaf vandaag operationeel

De drie trajectcontroles die vanaf vandaag in werking zijn, bevinden zich in de Hoefsmidstraat, in de Sint-Lodewijkstraat en op Heesveld, telkens in een zone 50. Wanneer je daar vanaf vandaag dus sneller rijdt dan 50km per uur, met een marge van 6 km, kan je een boete verwachten. De andere 9 trajectcontroles zullen in oktober en november in werking worden gesteld.