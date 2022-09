EMA zet licht op groen voor coronavaccins die aan omikron zijn aangepast: "Goed nieuws voor Vlaamse vaccinatiecampagne" 

"Een grote onbekende was de goedkeuring van het EMA voor de aangepaste vaccins aan de omikronvariant. Dus het is goed nieuws dat die goedkeuring er is en dat onze campagne kan starten", reageert Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V). "Zeker voor kwetsbare personen blijft deze herhalingsvaccinatie belangrijk."