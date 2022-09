Franstalige school uit Ronse bereid om toch de Vlaamse schoolkalender te volgen: "Het gaat om een misverstand"

De Franstalige afdeling van de Dr. Ovide Decrolyschool uit Ronse valt onder Scholengroep Vlaamse Ardennen. Daar zeggen ze dat het om een misverstand gaat. "Wij dachten dat we correct handelden," zegt algemeen directeur Ciska Philips. "Het is ook een beetje verwarrend, want voor sommige dingen moeten we de Franstalige Gemeenschap volgen. Voor andere dingen moeten we dan weer de Vlaamse Gemeenschap volgen."