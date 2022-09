Brussels minister Sven Gatz maakt geld vrij om leerkrachten naar Brussel te halen

Verder legt Gatz ook het idee van de "Brusselpremie" op tafel. Hij pleit voor een financiële bonus voor leerkrachten die in Nederlandstalige scholen in Brussel willen komen lesgeven. Dat systeem bestaat al bij de politie. Agenten krijgen bij de start van hun carrière een bonus van 670 euro per jaar, als ze in Brussel aan de slag doen. Op voorwaarde dat ze dat enkele jaren blijven doen, stijgt dat bedrag na vijf jaar naar 1.340 euro per jaar.