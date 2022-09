De 50 jaar durende zoektocht van Israël-correspondent Ankie Rechess na het bloedbad in München: wie vermoordde haar man?

In het tweede deel van de documentaire gaat Ankie op zoek naar de moordenaar van haar man. Ze wil ook te weten komen hoe haar man exact om het leven gekomen is. In tegenstelling tot wat de Duitse autoriteiten 50 jaar lang beweerden, hadden ze wel degelijk alle informatie van de gijzelingsactie en de nasleep ter beschikking. De documentairemakers kunnen het autopsierapport inkijken over hoe de André Rechess-Spitzer omkwam. Twee schoten hadden de man in het hart getroffen. Dat hij onmiddellijk dood was, is ergens een opluchting voor Ankie.

Ankie komt in de documentaire ook te weten wie haar man heeft vermoord, een vraag waar ze al 50 jaar lang een antwoord op zocht. In het archief vinden ze het rapport van de politieactie terug. Daarin staat dat Mohammed Safady, een terrorist die deel uitmaakte van die Zwarte Septemberbeweging, de fatale schoten loste die de Israëlische atleten doodden. Officieel klinkt het dat twee van de drie Palestijnse terroristen door de Israëlische geheime dienst geliquideerd werden, maar een het voormalige hoofd van de Palestijnse inlichtingendienst weet de documentairemakers te vertellen dat Safady en Gashey, een andere terrorist die betrokken was bij het bloedbad in München, nog steeds in leven zijn. Mohammed Safady spreken kan Ankie niet, want een contractuele overeenkomst met een andere nieuwsomroep verbiedt hem dat. Hij zou zich al 50 jaar voor de Mossad schuilhouden in Libanon.