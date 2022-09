Geurhinder in Geel en omstreken na grote brand in Nederlands natuurgebied

Sinds vannacht hangt boven Geel, en omliggende gemeenten zoals Dessel, Balen en Mol een brandlucht die afkomstig is van de grote natuurbrand in natuurpark de Peel in Nederland. Die onstond gisterenochtend. "Door de windrichting en windsnelheid die er gisteravond en vandaag staat, is de brand- en rookgeur zeer duidelijk waarneembaar rond de stad Geel", zegt Tine Boënne van brandweerzone Kempen.