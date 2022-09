Halle gaat in beroep tegen vergunning voor pakjesbedrijf in Lembeek-Noord

"Wij trekken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen omdat we vinden dat dit pakjesbedrijf voor teveel bijkomend verkeer zal zorgen op ons toch al drukke wegennet", zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). "Reken gerust op 300 of meer voertuigen per dag, die naar het bedrijf rijden of er vertrekken. Dat is een veel te grote extra belasting"; stelt de burgemeester. "Maar als de Raad voor Vergunningsbetwistingen zegt dat de vergunning correct is, zullen we ons daar wel bij neerleggen. We zijn alleen bang dat de Bergensesteenweg dit extra verkeer niet zal kunnen slikken", besluit de Halse burgemeester.